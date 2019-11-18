الأكثر مشاهدة بالمغرب.. تركيا الثانية عالميا في تصدير الدراما بــ700 مليون مشاهد

احتلت تركيا المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب الدول الأكثر تصديرا للمسلسلات، متجاوزة 700 مليون مشاهد، ومحافظة على نسب مشاهدة عالية، في دول عربية ولاتينية، من بينها المغرب.

وقالة وكالة “الأناضول” التركية، إن المشلسلات التركية يتابعها مشاهدون في 146 دولة حول العالم، في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وتلقى المسلسلات التركية إقبالا كبيرا من قبل أكثر من 700 مليون مشاهد في بلدان تمتد من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية، كما نقلت وكالة “الأناضول”.

وبلغ إجمالي إيراد تركيا من المسلسلات 500 مليون دولار اعتبارا من العام الماضي، وأكثر الأعمال الدرامية التي درت ربحا حتى الآن مسلسلات “المال الأسود والعشق”، و”الشمال والجنوب”، و”القبضاي”، و”هكذا يمضي العمر”، و”سميتها فريحة”، و”الفضة”، و”ما ذنب فاطمة غُل”، و”أَزَل”، و”العشق الممنوع”، و”قيامة أرطغرل”، والعشق الأسود”، و”الحب المستحيل”.

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وحسب ذات المصدر، تعتبر تشيلي، والمكسيك، والأرجنتين من أكثر الدول التي تتابع فيها المسلسلات التركية، وتحظي بنسب مشاهدة عالية.

وتحقق الدراما التركية نسب مشاهدة عالية في كثير من الدول العربية مثل الأردن، والعراق، وقطر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وتحتل مركزا بين أكثر الأعمال مشاهدة هناك.

ورغم حظر عدد من دول الخليج للمسلسلات التركية من محطاتها، بسبب الهلاف السياسي مع تركيا، يقول المصدر ذاته إن مواطني هذه الدول، مثل مصر والسعودية، يتابعون المسلسلات التركية على شبكة الإنترنت.

ومن المتوقع أن يصل إيراد تركيا من وراء مسلسلاتها التي تصدر لجميع أنحاء العالم، إلى نحو مليار دولار بحلول العام 2023.