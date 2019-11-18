تمكن المنتخب البرازيلي لأقل من 17 سنة، من التتويج بكأس العالم، بعد تغلبه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، على نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.
ونجح البرازيل في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد، علما أنه البلد المنظم للنهائيات والتي انطلقت في 26 من أكتوبر الماضي، واستمرت إلى غاية اليوم الاثنين.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب “ڤالمير بيزيراو” بمدينة غاما، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن ينجح منتخب المكسيك في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 66 من الجولة الثانية بواسطة اللاعب بريان غونزاليس.
وعدل كايو جورج الكفة للبرازيل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله لازارو فينيسيوس هدف الفوز والتتويج، عند الدقيقة 90، مهديا منتخب بلاده رابع ألقابه في المونديال.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس العالم لأقل من 17 سنة.. البرازيل يقلب الطاولة على المكسيك ويُتوج بلقبه الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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