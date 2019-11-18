مدير شركة “هواوي” بالمغرب: لن تتطور استراتيجية الرقمنة بالمغرب دون بنية تحتية قوية

كشفَ شكيب عشور، مدير شركة “هواوي” بالمغرب وشمال إفريقيا أنّ استراتيجية الرقمنة المعمول بها حاليًا في المغرب لا يُمكن أنّ تتطور دونَ توفير بنية تحتية قوية كالتي توفرها شبكة 5G الحديثة، وأوضحَ المتحدث ذاته، أنّ الطريق اليوم معبد أمام المغرب، في ظل توفر هذا البلد على الرغبة في اعتماد استراتيجية رقمية مما سيمكن من تنمية الإقتصاد الرقمي والإقتصاد المغربي عمومًا.

وقال المتحدث ذاته في لقاء خاص مع “اليوم 24” بداية الأسبوع الجاري، على هامش المؤتمر الدولي للصناعة 4.0 الذي أقيمَ ببسكورة، “أظن أن الحكومة المغربية ومؤسسة تقنين الإتصال بالمغرب يشتغلون كما هوَ الحال في دول أخرى على موضوع الوصول لتثبيت خدمات 5G التي تقودها شركة “هواوي” على المستوى العالمي”.

واعتبر شكيب عشور أنّ “المغرب سيسير على نفس الدرب للبقاء في الريادة على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا التي اطلقت خدمات 5ج مند أسابيع قليلة”.

وعن أزمة الصين والولايات المتحدة الإمريكية حول شركة “هواوي” قال مسؤول الشركة “إن هواوي في صحة جيدة بالمغرب، وأيضًا على المستوى العالمي”.

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وأفاد بأنّ الأمر يتعلق بأزمة سياسية، مضيفا، “نحن في هواوي نمارس التجارة والأعمال ولاعلاقة لنا بالسياسة، عندما نشاهد أرقام المعاملات المعلن عنها رسميا في شتنبر 2019، حيث سجلت الشركة نموا بـ27% مقارنة مع مع نفس الفترة سنة 2018، فذلك يعد عملا هائلا، وذلك بالرغم من إعلانات الإدارة الأمريكية”.

واسترسل المتحدث ذاته، قائلا، “حلفاء أمريكا والدول الاوربية يتعاملون معنا، لذلك أطلقنا خدمة شبكة الانترنيت 5G مع شركة فودافون بإسبانيا وإنجلترا، كما أطلقنا 5ج بألمانيا، وأعلنت هذه الدول رسميا أنّ أبوابها مفتوحة لشركتنا لتنزيل 5ج على ترابها، ونشتغل أيضًا مع مجموعة اورانج في فرنسا وفي إفريقيا والشرق الاوسط”.

وعن خدمة 5G الجديدة، قال عشور”وقعنا 60 عقد متعلق بخدمة 5G في العالم، وتبثنا 100 ألف محطة على مستوى العالم، ووضعنا عدة تطبيقات لهذة التكنولوجيا معدة للشركات في قطاعات التعليم والصحة والمناجم و صناعات أخرى”.

واعتبر مدير الشركة، أن نجاح خدمة 5ج “يفوق الانتظارات والتوقعات، ويسير بوتيرة سريعة، والكثير من شركات الاتصالات، تسارع للتحول إلى تكنولوجيا 5ج، كما أنّ دولا اخرى بدأت في الترخيص لهذه التكنولوجيا”.