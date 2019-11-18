طقس الاثنين.. بارد مع صقيع وجليد في المرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نوعا ما مرفوقا بصقيع أو جليد بالمرتفعات والهضاب العليا .

وسيكون الطقس غائما فوق شمال المملكة، حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية فوق كل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال الجديدة والريف والسايس ووالماس وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بوسط وجنوب المملكة.

وستهم زوابع من الرياح القوية نوعا ما منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والريف والسايس والأطلس.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 درجات ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين درجة واحدة و08 درجات بالهضاب العليا والريف والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 02 و 09 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 12 درجة بالهضاب العليا والسايس، وما بين 10 و 16 درجة بكل من سهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.