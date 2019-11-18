كاليفورنيا: مقتل 4 آسيويين وإصابة 6 بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولان، مساء الأحد، النار على حفل منزلي في مدينة فرينسو وسط ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وبحسب الشرطة، فقد تسلل مسلحان مجهولان إلى حفل أقيم قبيل مباراة لكرة القدم، وأطلقوا النار على الحضور.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا وأن ستّة آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وقال دولي إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن جميع الضحايا هم رجال آسيويون تترواح أعمارهم بين الـ25 والـ35 عاما.