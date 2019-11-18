الناصرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (55 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين.
وأفاد مصدر طبي أن مركز الشفاء نقل المصاب بعد تعرضه لإطلاق النار في الحي الشرقي بالناصرة، إلى المستشفى الإنجليزي بالمدينة.
ووفقا للشرطة، "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، من قِبل مستشفى الناصرة- الإنجليزي، حول وصول رجل في سنوات الخمسينيات من عمره، إلى المستشفى، وهو مصاب بجراح في القسم السفلي من جسمه، جرّاء تعرضه لإطلاق نار".
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والحيثيات من المكان، فيما لم تُعرف الحلفية لغاية الآن.
وأفاد مراسل "عرب 48" بالناصرة، زكريا حسن، أن الشرطة غادرت مسرح الجريمة ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين، وأن جراح المصاب طفيفة، وخلفية الجريمة لا تزال غير معروفة.
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