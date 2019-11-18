- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عدن برفقة 3 وزراء والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
معين عبدالملك
وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وبرفقته 3 وزراء.
وذكرت مصادر "اليمن العربي"، أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وصل اليوم الإثنين إلى عدن برفقة وزراء النفط والتربية والكهرباء.
من جانبها قالت صحيفة العرب، نقلاً عن مصادرها بأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وافقت على عودة الوزارات الخدمية إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض.
وكان مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عدن برفقة 3 وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.