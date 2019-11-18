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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف عددا من ضباط البحث الجنائي والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال عدد من ضباط البحث الجنائي بينهم مدير عام السجون العقيد الركن علي مقبل السنحاني .
وقالت مصادر أمنية إن الحوثيين اعتقلوا العشرات من ضباط البحث بينهم العقيد الركن علي مقبل السنحاني مدير السجون بعد تلفيق عدد من التهم لهؤلاء الضباط .
وتابعت المصادر أن الاعتقال يأتي بهدف إقصاء الضباط الغير محسوبين عليهم في إطار سياسية المليشيا الحوثية من السيطرة على جميع مفاصل الدولة وتعيين مقربين منهم .
ولفتت المصادر أن المليشيا قامت بإخفاء ملفات تتعلق بجرائم كبيرة وتخشى من انتشار هذه الجرائم والتي قد تشوه صورة المليشيا وخاصة بعد تسرب بعض الجرائم للرأي العام منها جرائم قتل وتهريب وغيرها .
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