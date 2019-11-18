صحيفة إماراتية: عشرات العائلات فرت من مناطق الحوثيين بإب خشية التجنيد الحوثي

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية الإماراتية، إن عشرات العائلات فرت من مناطق سيطرة الحوثيين في محافظة إب خشية التجنيد الإجباري الذي تقوم به المليشيا.



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وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية نقلاً عن سكان مهجرين قولهم "إن الحوثيين كانوا يذهبون من منزل إلى منزل مطالبين المجندين بالانضمام إلى الخطوط الأمامية في الجبهات الدائرة في محافظة الضالع المحاذية لمحافظة إب".

وتابعت الصحيفة نقلا عن سكان يعيشون في منطقة العود بالنادرة يقولون "كان الحوثيون يعيثون الفوضى في قريتنا، لقد اقتحموا مدرستنا وحولوها إلى مستودعات الأسلحة وأجبرونا مرارًا على دفع أموال لتمويل جبهاتهم، وأجبروا العديد من العائلات مؤخرًا على مغادرة منازلهم وتحويلهم إلى تحصينات لأنهم يتوقعون القوات الحكومية أن تتقدم للاستيلاء على المنطقة.