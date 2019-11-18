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الكشف عن موعد صرمف رتبات منتسبي الجيش يتعز

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

كشف اجتماع لقيادات عسكرية بمحافظة تعز عن موعد صرف مرتبات الجيش في المحافظة.

 

وفي التفاصيل، عقد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، اجتماعا مع قادة الألوية والوحدات العسكرية لمناقشة مجمل الأوضاع والتطورات الميدانية والعسكرية بالمحافظة.

 

وتطرق الاجتماع لمناقشة وضع الجبهات والمعارك التي شهدتها خلالها الايام القليلة الماضية.

 

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كما ناقش الاجتماع آلية صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني في جميع الوحدات العسكرية.

 

وشدد قائد المحور على ضرورة التحلي بالثبات والصمود، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية، والتصدي لهجمات المليشيات الانقلابية ودحرها.

 

كما أشاد اللواء الصبري بصمود وتضحيات الأبطال في جميع الجبهات، وتصديهم ودفاعهم عن المدينة من مليشيات الحوثي الانقلابية.

 

وأقر الاجتماع البدء بصرف مرتبات منتسبي الجيش خلال أربعة أيام إبتداءا من الأحد.

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