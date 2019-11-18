بالصور..مسيرة ووقفة احتجاجية بإب للمطالبة بمحاكمة قاتل أحد وجهاء المدينة

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الإثنين 18 نوفمبر 2019 نظم العشرات من المواطنين، مسيرة ووقفة احتجاجية بمحافظة إب وسط اليمن للمطالبة بمحاسبة قاتل عاقل إحدى الحارات شمال مدينة إب بعد خلافات حول مادة الغاز المنزلي.

مصادر محلية أفادت أن أبناء حي ابلان نفذوا مسيرة ووقفة احتجاجية إلى أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بسرعة إجراء تنفيذ العقوبة بحق قاتل أحد عقال الحي. وأصدرت نقابة عقال الحارات بيانا في الوقفة طالبت فيه بالإسراع في إجراء محاكمة قاتل حارة ابلان "يحيى شميس" والتي طالته رصاصات الغدر عندما كان يقوم بتوزيع اسطوانات الغاز لأهل الحارة. ولاقت الحادثة التي حدثت نهاية الاسبوع المنصرم استنكار كبير ورفض شعبي عارم وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالحادثة وطالبت جميع المواد المنشورة بمحاسبة الجاني وإنزال اقصى العقاب بحقه. Advertisements وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي واستمرار بيع قيادات حوثية لمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء بمبالغ مالية خيالية وصلت لأكثر من تسعة ألف ريال "9000" بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين بفعل الحرب والإنقلاب.

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