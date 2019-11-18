شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. حيس تتعرض لقصف حوثي عنيف والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 عاودت مليشيات الحوثي الموالية لإيران قصفها واستهدافها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة غرب حيس بالقذائف والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 . وأردفت المصادر ان المليشيات فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة .

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