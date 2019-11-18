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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تشققات أرضية في حجة تثير هلع السكان والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أثار وقوع تشققات أرضية في مناطق بمحافظة حجة مخاوف السكان من أن يكون ذلك دليلا على قرب وقوع زلازل.
وذكر سكان أن تشققات طالت سطح الأرض في مديرية خيران المحرق بمنطقة أفلح وبني حملة ينبعث منها هواء.
ولفتوا الى أن التشققات بدأت في أفلح بمنطقة ذراع النيد وامتدت الى بني حملة وإلى العريض.
وناشد السكان المسؤولين والجهات المختصة بسرعة متابعة المشكلة، كون البعض يتخوف من أن تكون التشققات ناتجة عن تحركات لزلزال أو بركان.
ودعت الجهات المعنية بالمحافظة المواطنين تجنب المرور بوسائل النقل المختلفة في هذه المنطقة خاصة أثناء سقوط الأمطار، وأخذ الحذر أثناء المرور فيها وعدم التوقف في الطريق.
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