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خسائر حوثية خلال صد هجوم جنوب التحيتا في الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة جنوب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها خسائر فادحة.

 

 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بشن هجوم واسع من جهات عدة على مناطق جنوب التحيتا ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحو المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، وتمكنت من التصدي للهجمات الواسعة بكل حزم وقوة .

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وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، حيث لقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرين ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار .

 

وتتواصل الخروقات والانتهاكات الحوثية في مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة ، بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية منذ بدء انطلاق الهدنة الأممية لوقف اطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة نهاية العام المنصرم .

 

 

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