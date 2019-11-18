رئيسة بوليفيا المؤقتة تعد بانتخابات قريبا لوقف العنف

أعلنت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا أنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة في وقت لا تزال البلاد تشهد توترا بعد أسبوع على استقالة إيفو موراليس.



وقالت جانين أنييز في خطاب بالقصر الرئاسي: "قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسية: الدعوة لانتخابات شفافة".

ولم تقدم أنييز أية تفاصيل أخرى بشأن الانتخابات التي أكدت أنها ستهدف إلى "استعادة المصداقية الديمقراطية لبلدنا".

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واندلعت أعمال عنف في بوليفيا بعد أن اتُهم موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين، بالتلاعب في نتائج انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول للفوز بولاية جديدة، واستقال الأحد الماضي وفرّ إلى المكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن.





وأنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة البالغة من العمر 52 عاما، أعلنت نفسها رئيسة بالوكالة، لملء فراغ في السلطة تركه موراليس بعد مغادرته واستقالة العديد من الوزراء.

وقالت الحكومة، الأحد، إن وتيرة التظاهرات العنيفة في البلاد تتباطأ، غير أن مجموعات ريفية مقربة من موراليس طالبت باستقالة أنييز، حيث أشار وزير الداخلية المؤقت أرتورو مورييو إلى أن عدد نقاط التوتر "انخفض إلى النصف".

وأودت أعمال العنف بحياة 23 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وفق لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.