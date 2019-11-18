اختبار تونس وجديد بنزيمة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: البيت الأبيض يندد باستخدام إيران "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وإعادة انتخاب حاكم لويزيانا الديمقراطي ضربة جديدة لترامب، والجملي في اختبار تشكيل حكومة تونس.. واجهة إخوانية أم صوت مستقل؟

كما تقرأون: حركة الجهاد تحذر من تلاعب إسرائيل بـ"هدنة غزة"، وإيرانيون يستنجدون بالبيت الأبيض لوقف جرائم الملالي، وانتخابات بيلاروسيا.. لوكاشينكو عينه على الغرب والمعارضة تشتكي، واستقالات جماعية ببرلمان إيران إثر احتجاجات "البنزين".

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وفي الاقتصاد تطالعون: رسائل مطمئنة من واشنطن وبكين بشأن المرحلة الأولى لاتفاق التجارة، و433 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها الصين خلال شهر، والسودان يبدأ إعداد أول موازنة مالية بعد الإطاحة بالبشير، واتفاقية بين "سند لتقنيات الطيران" وجنرال إلكتريك بـ500 مليون درهم.

ورياضيا تتابعون: بلماضي يغلق باب منتخب الجزائر في وجه بنزيمة.

وأخيرا الفن: مؤلف "ممالك النار": منصات تركية تتهمني بتشويه التاريخ قبل عرض المسلسل.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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