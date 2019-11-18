رئيس سريلانكا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدّى وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، 70 عاما، اليمين الدستورية، الإثنين، رئيسا جديدا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات.



وحقق راجاباكسا فوزا مريحا بأغلبية تزيد على 1.3 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفقا للنتائج الرسمية.

وحصل مرشح حزب سريلانكا بودويانا (حزب الشعب) على نحو 52% من الأصوات، مقابل 42% لمنافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا.

الرئيس الجديد هو الأخ الأصغر للرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسا، الذي تولى السلطة من عام 2005 إلى 2015.



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وشغل جوتابايا راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال رئاسة شقيقه للبلاد، وقد أشرف على هزيمة الجيش للانفصاليين (التاميل) قبل 10 سنوات.

وتعهد راجاباكسا بأن تكون قيادة البلاد قوية لتأمين مواطني سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأغلبهم من السنهال البوذيين.

ويقول المسلمون الذين يمثلون جماعة الأقلية الكبيرة، إنهم يواجهون عداء منذ هجمات أبريل/نيسان على الفنادق والكنائس التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.