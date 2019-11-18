محتجون يغلقون "أم قصر" أكبر موانئ العراق

أغلق محتجون عراقيون، الإثنين، مدخل ميناء "أم قصر" الواقع في محافظة البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله؛ ما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50%.



وقال مصدران بميناء أم قصر إنه في حالة استمرار الإغلاق إلى بعد الظهر، فإن العمليات ستتوقف كليا في هذا الميناء الرئيسي الذي يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وسبق أن تم إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع استئناف وجيز للعمليات.

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وميناء أم قصر هو أكبر وأهم الموانئ العراقية، ويقع في محافظة البصرة قرب الحدود الكويتية؛ حيث تأسس عام 1930.





ويشكو البعض من تهميش السلطات العراقية للميناء، رغم أنه يستقبل عددا كبيرا من السفن على مدار العام.

ويشهد العراق منذ نحو 50 يوما مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ووقف تدخلات طهران.

وخلفت الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، حسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.