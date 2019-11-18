- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تواصل التظاهرات في إيران والمحتجون يحرقون بنوكا جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تواصلت التظاهرات في عدد من المدن الإيرانية رغم تهديد قوات الأمن بالتصدي لها.
وقالت مصادر إيرانية إن المتظاهرين أحرقوا شركة الاتصالات الإيرانية في مدينة ملك شهر في أصفهان.
كما أحرق المتظاهرون مقر قوات الباسيج الحرس الثوري الإيراني بمدينة مشكين شهر.
ولم تتمكن المصادر من نقل ما يدور في مدن إيرانية أخرى لتوقف خدمة الانترنت فيها.
ويوم أمس أحرق المتظاهرون بنك "ملي" في مدينة بهبهان، واشتبكوا مع قوات الأمن.
كما أحرق المتظاهرون صورا لخامنئي في عدد من المدن الإيرانية، ورددوا هتافات تصفه بالديكتاتور.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل التظاهرات في إيران والمحتجون يحرقون بنوكا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.