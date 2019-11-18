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تواصل التظاهرات في إيران والمحتجون يحرقون بنوكا جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

تواصل التظاهرات في إيران والمحتجون يحرقون بنوكا جديدة

متابعات_الخليج 365

تواصلت التظاهرات في عدد من المدن الإيرانية رغم تهديد قوات الأمن بالتصدي لها.

 

وقالت مصادر إيرانية إن المتظاهرين أحرقوا شركة الاتصالات الإيرانية في مدينة ملك شهر في أصفهان.

 

كما أحرق المتظاهرون مقر قوات الباسيج الحرس الثوري الإيراني بمدينة مشكين شهر.

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ولم تتمكن المصادر من نقل ما يدور في مدن إيرانية أخرى لتوقف خدمة الانترنت فيها.

 

ويوم أمس أحرق المتظاهرون بنك "ملي" في مدينة بهبهان، واشتبكوا مع قوات الأمن.

 

كما أحرق المتظاهرون صورا لخامنئي في عدد من المدن الإيرانية، ورددوا هتافات تصفه بالديكتاتور.

 

 

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