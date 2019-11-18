الإمارات ترفع وتيرة دعمها للقطاع الصحي بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ، وتيرة دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة لمواجهة أوبئة الحميات والإسهالات المائية التي عادت بالإنتشار مجددا.



وسيرت طبية الهلال الأحمر عيادتان متنقلتان بكامل طواقمها ومستلزماتها إلى منطقتي النجيبة والزهاري بمديرية المخا محافظة تعز.

وأوضحت طبية الهلال أن عيادتها المتنقلة استقبلت 51 حالة في منطقة النجيبة منها 32 حالة مصابة بحمى الضنك و 8 حالات اسهالات مائية حادة و 11 حالة أمراض في الجهاز التنفسي.

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فيما استقبلت عيادتها المتنقلة في منطقة الزهاري 100 حالة منها 18 حالة مصابة بحمى الضنك وتنوعت البقية بين الأسهالات المائية وأمراض اخرى

الى ذلك من المقرر أن رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدد من المراكز الطبية في الساحل الغربي بكميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة لمكافحة الأوبئة .

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحا كبيرا وملموسا في مكافحة الأوبئة بعموم مديريات الساحل الغربي، من خلال عشرات الحملات الطبية التي أطلقتها فضلاً عن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث عدد من المرافق الطبية ودعمها بالأدوية، قبل أن تعاود الأوبئة بالظهور في بعض المناطق.