اخبار العالم

نيويورك تايمز: تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك تايمز: تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

نيويورك تايمز: تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية.

 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، إن ممثل الإخوان طالب الحرس الثوري بتوحيد صفوفهما في اليمن ضد السعودية.

 

وأكدت أن اجتماع الإخوان والحرس الثوري أكد تشاركهما في كراهية السعودية.

Advertisements

 

وفي موضوع آخر أكدت الصحيفة أن ميليشيات تابعة لإيران تقف وراء عمليات التطهير في جرف الصخر العراقية.

 

وأشارت إلى أن إيران جندت عملاء سي آي إي سابقين عقب الانسحاب الأمريكي من العراق.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا