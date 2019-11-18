الشرطة البريطانية أوقفت 39 إيرانيا في عرض البحر على متن 4 قوارب

أوقفت الشرطة البريطانية، 39 مهاجرا إيرانيا كانوا على متن 4 قوارب حاولوا عبور قناة "المانش" والدخول إلى بريطانيا.
ونقلت صحيفة "Evening Standard" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الشرطة تفطنت في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى محاولة 4 قوارب عبور قناة "المانش" والدخول إلى الأراضي البريطانية، وبعد توقيف هذه القوارب تبين أن على متنها 39 مهاجرا غير شرعي، وكلهم من إيران.
وأوضح المتحدث أن الشرطة قامت باعتقالهم والآن يخضعون لفحوص طبية قبل تسليمهم إلى مركز المهاجرين في دوفر الواقع في جنوب شرق أنجلترا.
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