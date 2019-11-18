الغارديان: تراجع قيمة "أرامكو" إلى أقل من تريليوني دولار

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لمراسلها جوليان أمبروز، بعنوان "تراجع قيمة ​أرامكو​ لأقل من تريليوني دولار"، إلى أنّ "الشركة أعلنت طرح أسهمها في بورصة التداول ​السعودية​ مقابل سعر يتراوح بين 30 و32 ريالًا للسهم، وهو ما يعني أنّ قيمة الشركة الكليّة ستتراوح ما بين 1.6 و 1.7 تريليون دولار، أي أنّ القيمة الّتي كان يسعى إليها ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ قد تقلّصت".

وبيّنت أنّ "السبب هو استقبال المستثمرين لعمليّة الطرح الّتي تمّ تأجيلها مرّات عدّة بشكل فاتر، رغم أنّ السعودية أكّدت طرح الأسهم للمستثمرين في ​الشرق الأوسط​ فقط خلال المرحلة الأولى، حيث تضمن مساندة رجال الأعمال ودعمهم"، موضحةً أنّ "الشركة اكتفت بطرح 1.5 في المئة من أسهمها، رغم أنّ من المعروف أنّ الطرح الأولي يكون بنسبة 5 في المائة من حجم الشركة كما كان مخطّطًا في السابق يتمّ توزيعها بين بورصة التداول المحلية في السعودية وإحدى البورصات العالميّة".

وذكرت أنّ "الشركة تتواصل مع مستثمرين عالميّين في كلّ من ​الصين​ و​روسيا​، تمهيدًا لطرح أسهمها في الأسواق العالمية كما أنّها التقت ممثّلين عن بنوك دوليّة كُبرى وصناديق استثماريّة شهيرة استقبلتها بشكل حافل، رغم التشكك في قيمة الشركة الّتي كان يسعى إليها محمد بن سلمان وهي تريليوني دولار".