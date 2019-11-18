القضاء العراقي يأمر بالقبض على عضو مجلس النواب طلال الزوبعي

أصدرت ​محكمة​ تحقيق الكرخ في ​بغداد​ المختصة بقضايا النزاهة، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال عضو في ​مجلس النواب العراقي​. وأضافj أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات"

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