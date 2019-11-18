الصفدي زار القاضي ابراهيم وقدّم له شرحا مفصلا حول "الزيتونة باي"

أعلن المكتب الإعلامي للوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​، أنّ "بناءً على طلب من الصفدي وبعد الافتراءات الّتي طالت وتطال شخصه على خلفيّة ادعاءات مغلوطة حول مشروع "​الزيتونة باي​"، توجّه اليوم الصفدي إلى مكتب النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، وقدّم له شرحًا مفصّلًا حول "الزيتونة باي"؛ واضعًا المعلومات كافّة في عهدة القاضي ابراهيم".

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