رئيس اتحاد موظفي المصارف: لا خوف على الودائع والتوجه هو لفك الاضراب

أعلن رئيس اتحاد موظفي المصارف ​جورج الحاج​ "أننا سنتبلغ اليوم من من ​جمعية المصارف​ الخطة الامنية"، مشددا على أن "لا خوف على الودائع والتوجه هو لفك الاضراب".

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