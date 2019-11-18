أكّدت مصار مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تتبّع التطورات الأمنيّة على مختلف الأراضي اللبنانية والإجراءات الأمنيّة المتّخذة في صددها، ورَصد ردّات الفعل على ما آلت إليه الإتصالات الجارية تمهيداً لمرحلة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: عون تتبع التطورات الأمنية ورصد ردات الفعل على ما آلت إليه الإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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