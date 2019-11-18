الطرقات مفتوحة في بعلبك والمصارف التزمت بالاضراب

تشهد طرقات بعلبك ومنطقتها حركة سير عادية، والمدارس فتحت أبوابها أمام الطلاب، والمصارف التزمت بالاضراب، وقد قامت بتزويد صرافاتها الآلية بالأوراق النقدية بالعملة اللبنانية دون الدولار.
وتشهد الأسواق التجارية والمحلات حركة خجولة نتيجة الاوضاع الاقتصادية .
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