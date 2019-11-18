الطرقات مفتوحة في بعلبك والمصارف التزمت بالاضراب

تشهد طرقات ​بعلبك​ ومنطقتها حركة سير عادية، و​المدارس​ فتحت أبوابها أمام ​الطلاب​، و​المصارف​ التزمت بالاضراب، وقد قامت بتزويد صرافاتها الآلية بالأوراق النقدية بالعملة اللبنانية دون ​الدولار​. وتشهد الأسواق التجارية والمحلات حركة خجولة نتيجة الاوضاع الاقتصادية .



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