نقيب مستوردي الأدوية ناشد القطاع العام تسديد مستحقاته للقطاع الطبي لأن الوضع متأزم

لفت نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​، إلى أنّ "عددًا من المستوردين يواجهون مشكلة مع ​المصارف​، فبعضهم يطبّقون التعميمم الصادر عن "​مصرف لبنان​" بهذا الخصوص، والبعض الآخر لا يمكنهم التحويل إلى الخارج".

وأوضح في حديث إذاعي،ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة، أنّ "الأزمة انفجرت منذ شهرين تقريبًا مع تأزُّم وضع خزينة الدولة وعدم قدرتها على الدفع، ومع طلب المصارف من كلّ المستوردين أن يسدّدوا ديونهم، وفأصبحت لدينا فاتورة ندفعها للمصنّع لشراء الأدوية، وفاتورة أُخرى ندفعها للمصارف، في حين أنّ الدولة لا تدفع".

وأكّد جبارة أنّ "عددًا من المستوردين يواجهون عجز سيولة هائلًا، وإذا الدولة لا تدفع للمستشفيات مستحقّاتها، والأخيرة لا تدفع بدورها لنا، عندها لا يمكننا التسديد للمصارف"، مناشدًا ​القطاع العام​ "تسديد مستحقّاته للقطاع الطبي بأسرع وقت ممكن، لأنّ الوضع أصبح متأزّمًا ويُنذر بأزمة".

وبيّن أنّه "لا يوجد وحدة حال لدى المستوردين بموضوع المهلة المُحدّدة الدفع بين ​المستشفيات​ والمستوردين"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 10 مستشفيات من أصل 127 تمثّل 85 بالمئة من العلاجات السرطانيّة، و8 من أصل هذه المستشفيات العشرة تسدّد للمستوردين بطريقة منتظمة".