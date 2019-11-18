اعتصام لهيئة الاسرى المحررين امام قصر العدل في النبطية تزامنا مع مثول الفاخوري امام القضاء

تنفذ هيئة الاسرى المحررين في هذه الاثناء اعتصاما امام قصر العدل في النبطية تزامنا مع مثول العميل عامر الفاخوري امام القضاء لاستجوابه. ويطالب المعتصمون القضاء بتحمل مسؤولياته وانزال اقصى العقوبة بالعميل عامر الفاخوري.

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