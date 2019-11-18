أكّد ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أنّ "المشكلة الموجودة في البلد يجب أن تُعالج بأسرع وقت". وأوضح في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "إقفال ​المصارف​ وعدم التعامل إلّا بالدفع النقدي، يسبّب الكثير من المشاكل"، لافتًا إلى "أنّنا سنعمل اليوم على أن يكون للمستشفيات وضع خاص لها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: يجب حل المشكلة الموجودة بأسرع وقت وسنعمل ليكون هناك وضع خاص للمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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