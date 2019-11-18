جنبلاط: الانفصام بالشخصية يسود في دوائر القرار العليا

اعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الانفصام بالشخصية يسود في دوائر القرار العليا التي لا تستطيع ان تتنازل وتتنحى عن ​السلطة​ مقابل بديل انتقالي عصري وصولا إلى ​الجمهورية​ الثالثة بعد ان ماتت الثانية"، مشيرا الى أن "الأهم في ​الحزب الاشتراكي​ التحديث والتغيير من أجل مواجهة التحديات والافتراءات. نكون أو لا نكون".

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