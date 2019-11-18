إيران تندد بالدعم الأميركي لـ "مثيري الشغب"









اسماء السيد - طهران: نددت إيران بالدعم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة "لمثيري الشغب"، وذلك بعد يومين من تظاهرات عنيفة في عدد من المدن في الجمهورية الإسلامية، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

ونددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ "التصريحات ... التدخلية" الأميركية في بيان صادر في وقت متأخر الأحد، رداً على موقف لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر السبت، قال فيه إن واشنطن تدعم "الشعب الإيراني".

ودان البيت الأبيض الأحد استخدام إيران التي تشهد احتجاجات، "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين، واعتقال العشرات، وفرض قيود على استخدام الإنترنت.

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وقالت ستيفاني غريشام، مسؤولة الاعلام في البيت الابيض، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الايراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم. كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات".

كما شجبت تجاوزات نظام "تخلّى عن شعبه". ومنذ بدء الاحتجاجات، تم اعتقال العشرات، بحسب تقارير الصحافة الإيرانية.

من جهته، أيد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قرار الحكومة رفع اسعار الوقود منددا بأعمال عنف قام بها متظاهرون.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين، يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر، على ان يفيد ستون مليون ايراني، هم الاكثر حاجة من عائدات القرار.