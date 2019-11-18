شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب التركى يسجل 29 حالة انتحار فى عهد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزة أكوش إيلجزي، خلال إحدى جلسات البرلمان، أن المجلس شهد حالتى انتحار عام 2010، و3 في عام 2011، وحالة واحدة في 2012، و8 حالات بـ2013، وحالة واحدة في 2014، وحالتين في 2015، وحالتين في عام 2016، وحالة واحدة في 2017، و4 حالات بـ 2018، و5 حالات خلال العام الجاري 2019.
وأشارت غمزة أكوش، إلى أن المجلس لم يسجل أى محاولات انتحار طوال الفترة بين الفترة 1980-2010، مؤكدة ارتفاع حالات الانتحار خارج المجلس، إذ شهد الأسبوع الأخير انتحار ثلاث عائلات كاملة ورب أسرة يعمل معلمًا بسبب أزمات مالية.
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