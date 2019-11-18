شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب التركى يسجل 29 حالة انتحار فى عهد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نائبة رئيس البرلمان التركي، ثريا سعدي بيليتش، أن مجلس الشعب التركي شهد 29 حالة انتحار على مدار السنوات العشرة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تكرار ظاهرة الانتحار الجماعي في تركيا خلال الأسبوع الأخير الذي شهد 4 حالات انتحار لأسر تركية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي جراء سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزة أكوش إيلجزي، خلال إحدى جلسات البرلمان، أن المجلس شهد حالتى انتحار عام 2010، و3 في عام 2011، وحالة واحدة في 2012، و8 حالات بـ2013، وحالة واحدة في 2014، وحالتين في 2015، وحالتين في عام 2016، وحالة واحدة في 2017، و4 حالات بـ 2018، و5 حالات خلال العام الجاري 2019.

وأشارت غمزة أكوش، إلى أن المجلس لم يسجل أى محاولات انتحار طوال الفترة بين الفترة 1980-2010، مؤكدة ارتفاع حالات الانتحار خارج المجلس، إذ شهد الأسبوع الأخير انتحار ثلاث عائلات كاملة ورب أسرة يعمل معلمًا بسبب أزمات مالية.

Advertisements