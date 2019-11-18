شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسر عمر: اتفقنا مع المالية على صرف حافز مدرسى رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاص بوزارتى التعليم والصحة.

وأشار عمر فى بيان صحفى له، إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية على أن يتم صرف حافز مدرسى رياض الأطفال وأولى إبتدائى فورا، والذى يبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون جنيه ، على أن يستمر الصرف من 1 يوليو عام 2019 لمدرسى رياض الأطفال الذى سبق الصرف لهم شهر إبريل ومايو ويونيو للعام الحالى، إلا انه لم يصرف لهم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبرو أكتوبر.

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وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه بالنسبة لوزارة الصحة فإننا وجدنا الوزارة ليس لديها فكرة جيدة عن التوصيات لصالحهم، وبالتالى وضحنا لهم الامور وطلبنا منهم متابعة المبالغ الزيادة فى موازنة الوزارة والتى تقارب 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أننا سنستكمل مناقشة التوصيات الخاصة بوزارتى الصحة والتعليم خلال الإجتماعات القادمة لعدم وضوح الرؤية لدى ممثلى الوزارة خلال إجتماع أمس.

كما أوضح أيضا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عقدت إجتماع اخر للرد على بيان الحكومة ، ومن المقرر أن تقوم بكتابة التقرير الخاص به تمهيدا لتسليمه للجنة المختصة.