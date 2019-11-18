شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يصوت اليوم نداء بالاسم على استمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصوت مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نداء بالاسم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات أعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

ويأتى أخذ التصويت نداء بالاسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 .

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.

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ويأتى التعديل المقدم من الحكومة لاستمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

وكان الدكتور على عبد العال نبه على النواب أمس بضرورة الحضور اليوم الساعة العاشرة صباحا للتصويت على القانون الذي يتطلب إقراره موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.