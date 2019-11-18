شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: تواصلت مع رئيس حزب الغد للانضمام للتحالف الليبرالى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه أجرى اتصالات مع رؤساء عدد من الأحزاب السياسية التى تميل إلى الطابع الليبرالى، من أجل تشكيل التحالف الذى سبق وأعلن عنه، لافتا إلى أهمية وجود تحالفين أو ثلاثة أقوياء لإثراء الحياة السياسية فى مصر.

أضاف أبو شقة لــ"الخليج 365" أنه جرى اتصال تليفونى بينه وبين المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، لإتمام عملية تشكيل التحالف الجديد، لافتا إلى ضرورة وجود تحالف ليبرالى يجمع الأحزاب الليبرالية وآخر وسط وثالث لليسار.

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وأشار أبو شقة، إلى أنه يتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع عدد من الاحزاب السياسية للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتحالف الجديد.

وكان أبو شقة أعلن منذ أيام عن تشكيل تحالف ليبرالى يضم الأحزاب ذات التوجه الليبرالى فى مصر.