شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بالبرلمان تتفقد أعمال تطوير شجرة مريم وكنيسة مسطرد.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، زيارة ميدانية لها يوم الأربعاء المقبل، لتتفقد أعمال التطوير بشجرة مريم وكنيسة مسطرد، كونها نقاط مهمة ضمن مسار العائلة المقدسة، وسط عدد من الشكاوى بالإهمال.

وكانت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، عقدت اجتماعًا لها الأسبوع الماضى، للوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة المطرية والزيتون، وبخاصة أعمال التطوير التي تمت في منطقة شجرة مريم، وعدم استغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل حتى الآن.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن سوء حالة منطقتي وادي النطرون وبحيرة السماء واللتين تعتبران جزءًا من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة وعدم وضعهما على الخريطة السياحية المصرية.

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