البورصة تنخفض 0.23% مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% إلى مستوى 14522 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الأحد.

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