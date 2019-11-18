يطلق النار على أخيه ويتهمان شقيقهما الثالث بسبب الميراث في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الإثنين، من ضبط شقيقين؛ على خلفية اتهامهما بالاتفاق على قيام الثاني بإصابة الأول بطلق "خرطوش" في اليد، واتهام شقيقهما الثالث بإحداث إصابة الأول بسبب خلافات بينهم على الميراث، في دائرة مركز شرطة الزقازيق.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" بوصول "إبراهيم.م" مصابًا بطلق "خرطوش" باليد اليمنى، وبسؤاله اتهم شقيقه "ص" بالاعتداء عليه وإحداث إصابته.
وتبين اتفاق المجني عليه مع شقيقه "السيد" على إطلاق الأخير النار على يده واتهام شقيقهما الثالث "ص" بسبب خلافات بينهم على الميراث، وذلك لإجباره على التنازل عن قضايا رفعها ضدهما، فيما جرى ضبط المصاب وشقيقه المتهم، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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