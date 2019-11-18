جامعة الإسكندرية تُسوق سلالات بكتيرية معزولة من "الجبن الدمياطي" في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

زار الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، المعهد الوطني الزراعي INRA بفرنسا، احتفالا بتوقيع عقد تسويق السلالات البكتيرية التي تم عزلها من بكتريا حمض اللاكتيك من الجبن الدمياطي بواسطة الدكتور إبراهيم محمد السيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وذلك أثناء وجوده في مهمة علمية هناك عام ١٩٨٧.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين، فالمعهد الفرنسي INRA والشركة الفرنسية التابعة له INRA TRANSFERT، طلبا من جامعة الإسكندرية، ومن الدكتور إبراهيم محمد السيد، السماح لهما باستخدام هذه السلالات البكتيرية سواء في الناحية البحثية أو الناحية التسويقية على مستوى العالم.

ويمكن استخدام تلك البكتيريا في مجالات عدة مثل صناعة المنتجات اللبنية أو الغذائية أو استخدامها كبكتريا داعمة للحيوية probiotic كما يمكن استخدامها في بعض مستحضرات التجميل، وفى بعض التطبيقات الصحية والطبية مثل تحفيز الجهاز المناعي، وذلك نظرًا لأن هذه البكتريا تنتج الـ"إكسوبولى سكاريد exopolysaccharides " ما يجعلها ذات جدوى اقتصادية.

Advertisements

وقال "الكردي"، إنه تم بالفعل توقيع عقد الترخيص باستخدام هذه السلالة البكتيرية ومشتقاتها بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد وبين الـ INRAوالـINRA TRANSFERT وذلك طبقا للاتفاقية الدولية الموقعة في "ناغويا" باليابان ووقع عليها العديد من الدول بما فيها مصر في عام ٢٠١٤.

وأوضح أن تلك الاتفاقية تهتم بتحديد تقاسم المنافع المنصف والعادل بين المستفيدين بالمورد الجيني على أن يتم الحصول أولا على موافقة الدولة صاحبة هذه السلالات وبالفعل تم الحصول على موافقة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة المصرية لاستخدام هذه السلالات البكتيرية.

وأضاف "الكردي" أنه بناءً على هذه الموافقة تم العقد بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد، طرف ثان، والمعهد الفرنسى INRA ،وال INRA TRANSFERT طرف أول ويمتد العقد لمدة ٢٠ عاما على أن تحصل الجامعة على نسبة ١٠% من تسويق هذه السلالات يخصص منها ٥% للدكتور صاحب البحث، وعلى أن يتم كتابة اسمه واسم الجامعة على أي بحث تدخل فيه هذه السلالات البكتيرية ما يرفع من تصنيف الجامعة عالميًا.