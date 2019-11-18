تركيا / حبس 4 من أقارب "البغدادي" بتهمة الإنتماء لـ"داعش"

قررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية "قرشهير" (وسط)، حبس 4 من أقارب زعيم "داعش" الإرهابي السابق "أبو بكر البغدادي" على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء إلى التنظيم.

وذكرت النيابة العامة بالولاية في بيان، السبت، أنه جرى توقيف 25 شخصا من أقارب "البغدادي" ضمن عملية أمنية ضد "داعش" شملت 4 ولايات مركزها قرشهير.

وأشار إلى توقيف 11 مشتبها في "قرشهير"، و5 في "صامسون" و3 في "أوردو" (شمال)، و6 بـ "شانلي أورفة" (جنوب شرق)، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن "داعش".

Advertisements

وأوضح البيان، أن مديرية أمن "قرشهير" استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبهين الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز الترحيل.