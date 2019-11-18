الأمن العراقي يطلق أعيرة نارية لتفريق متظاهرين وسط بغداد

اطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الجمعة أعيرة نارية في الهواء، لتفريق متظاهرين وسط العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر صحفية أن عشرات المحتجين أزالوا كتلًا إسمنتية وضعتها قوات الأمن، للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية.

وأطلقت قوات الأمن في العاصمة الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، غير أن عشرات منهم اقتحموا الحاجز الأمني ودخلوا الساحة.