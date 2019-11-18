حصيلة إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا 4 قتلى و6 جرحى

قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب موقع روسيا اليوم فإن شرطة المدينة قالت إن "10أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم 3 توفوا في الحال، في حين توفى آخر متأثرًا بجراحه في المستشفى، وأصيب 6 آخرون"، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".
وأضاف مسئول في الشرطة أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيًا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم، وتقوم الشرطة حاليًا بالتحري والبحث عن الجاني.
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