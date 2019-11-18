الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني "فاسد" ويخاف من شعبه

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن النظام الإيراني يخاف من شعبه، ووصفت اتهامات النظام الإيراني لشعبه بالعمالة بأنها اتهامات "مشينة".
أعربت المتحدثة، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية"، اليوم الإثنين، عن دعم واشنطن للاحتجاجات
كان البيت الأبيض أكد في بيان له – في وقت سابق أمس الأحد – دعم واشنطن للاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد النظام، منددًا في الوقت ذاته باستخدام ما وصفها القوة المميتة وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران.
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