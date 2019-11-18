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الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد

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استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، والتي تعد ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.
من جانبها، قالت مصادر روسية، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم،

إن الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ اليوم دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية.
يذكر أنه تم بناء محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية قبل 20 عاما على ضفة نهر الفرات، وعلى بعد 90 كيلومترا عن مدينة حلب، وعمل على بنائها مهندسون روس وسوريون، وتنتج نحو 630 ميغاواط.
وكان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي "داعش".

 

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