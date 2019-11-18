واشنطن تدين الاستخدام غير المبرر للقوة في هونج كونج

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أدانت "الاستخدام غير المبرر للقوة" في هونج كونج، داعية بكين إلى حماية الحرية هناك.



وأضاف المسؤول وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين - "ندين الاستخدام غير المبرر للقوة ونحث كل الأطراف على الامتناع عن العنف وإجراء حوار بناء"، مشيرا إلى أنه مثلما قال الرئيس إن الولايات المتحدة تتوقع احترام بكين

لالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك وحماية الحرية والنظام القضائي وأسلوب الحياة الديمقراطي بهونج كونج.

وتستمر الأزمة السياسية في هونج كونج منذ يونيو الماضي، وبلغت هذا الأسبوع مستويات عالية من العنف.

وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة العليا في هونج كونج، اليوم، بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين يمنعهم من

ارتداء أقنعة تغطي وجوههم بهدف وضع حد لأشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

ورأت المحكمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن القيود التي يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية.. يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي.

وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر الماضي، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

واعتبرت الخطوة لحظة قانونية فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، لكنها ظلت رمزية إلى حد كبير.