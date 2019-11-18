بالصورة.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة لجمهور "موسم الرياض"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مفاجأة وبشرى لجمهور "موسم الرياض" المقام حاليًا في المملكة.

قال آل الشيخ إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في "موسم الرياض".

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وللمرة الأولى في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، تستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".

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ووصل عدد زوار موسم الرياض إلى 6.5 مليون زائر، حسبما أعلن آل الشيخ، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

تصل مدته إلى 70 يومًا، بدأت في 11 أكتوبر، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.