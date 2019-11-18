الصين تحذر أمريكا: توقفوا عن "استعراض العضلات"

دعت الصين الجيش الأمريكي إلى التوقف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي، وتفادي إضافة "مزيد من الغموض" بشأن تايوان، في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع وي فنعخه حث نظيره الأمريكي مارك إسبر، خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك، الإثنين، على "الكف عن استعراض العضلات

في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات".

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ولم ترد الولايات المتحدة، ولكنها اتهمت الصين بإضفاء "الطابع العسكري" على بحر الصين الجنوبي.

وقال إسبر، الأحد، إن بكين "تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.