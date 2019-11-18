بكين تدعو واشنطن إلى وقف التصعيد في بحر الصين الجنوبي

دعت الصين الجيش الأميركي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة "مزيد من الغموض" بشأن تايوان في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن وزير الدفاع وي فنع خه حث نظيره الأميركي مارك إسبر خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الإثنين، على "الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي".
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ولم ترد الولايات المتحدة ولكنها اتهمت الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي.
وقال إسبر يوم الأحد إن بكين "تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.
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